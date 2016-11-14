Посол ЄС: Україна за три роки набула відкрите демократичне суспільство

"Угода про асоціацію, це найтісніші відносини, які ЄС може встановити з третіми країнами, от ця конкретна угода з Україною...За останні два роки ми мусимо погодитися у цій країні відбулося більше реформ ніж за 25 років незалежності. Угода про асоціацію перш за все має на порядку денному реформи, ми запропонували - ви прийняли. Нашою ціллю є допомога нашим українським партнерам, щоб відкрити демократичне суспільство. Якщо порівняти те, що зараз є, і те, що було три роки тому - ми знаходимся в зовсім іншій країні. Ми сьогодні в країні, де суспільство щоденно моніторить те, що робить уряд. Сьогодні Україна є вже відкритим демократичним суспільством, а через імплементацію УА це і відіграло свою роль",- сказав Х.Мінгареллі.

Нагадаємо, Віце-прем'єр назвала головний бар'єр для надання безвізу Україні.