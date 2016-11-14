Посол ЕС: Украина за три года получила открытое демократическое общество

"Соглашение об ассоциации, это тесные отношения, которые ЕС может установить с третьими странами, вот это конкретное соглашение с Украиной ... За последние два года мы должны согласиться в этой стране произошло более реформ чем за 25 лет независимости. Соглашение об ассоциации прежде все имеет на повестке дня реформы, мы предложили - вы приняли. Нашей целью является помощь нашим украинским партнерам, чтобы открыть демократическое общество. Если сравнить то, что сейчас есть, и то, что было три года назад - мы находимся в совершенно другой стране. Мы сегодня в стране, где общество ежедневно мониторит то, что делает правительство. Сегодня Украина является уже открытым демократическим обществом, а через имплементацию СА это и сыграло свою роль ", - сказал Х.Мингарелли.

Напомним, Вице-премьер назвала главный барьер для предоставления безвиза Украине .