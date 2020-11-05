Посол Великої Британії побувала на адмінмежі з Кримом: тут не має бути цих КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонз побувала на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зазначила, що хоч персонал КПВВ і працює професійно, але є розуміння, що тут не має бути цих КПВВ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні пані Мелінда Сіммонз та постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич із робочим візитом перебували сьогодні на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. У супроводі начальника Херсонського прикордонного загону полковника Юрія Чернова, пані Мелінда Сіммонз та Антон Кориневич побували у контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Каланчак” та “Чаплинка”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гості ознайомились з порядком здійснення пропускних операцій через адмінмежу, інфраструктурою КПВВ та умовами служби прикордонників.
“Персонал у КПВВ на межі з Кримом працює дуже професійно, але є розуміння, що тут не має бути цих КПВВ”, - сказала Мелінда Сіммонз.
Повідомляється, що вона висловила сподівання, що Україна в найближчому майбутньому поверне свої території та запевнила, що Велика Британія допоможе Україні.
Нагадаємо, кримським окупаційним суддям повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.