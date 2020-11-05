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Кримським окупаційним суддям повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Кримським окупаційним суддям повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Київ • УНН

 • 13636 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. “Заступнику голови суду” та “судді” незаконно створеного окупаційного “Евпаторийского городского суда Республики Крым” повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв ведення війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

“За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозри “заступнику голови суду” та “судді” незаконно створеного “Евпаторийского городского суда Республики Крым” за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідством встановлено, що вказані “судді”, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, своїми діями сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Російської Федерації.

“Зокрема, підозрювані сприяли реалізації політики витіснення незгодних з окупаційним режимом громадян та заміщення цивільного населення окупованого півострова.

Відтак, розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, порушуючи положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, “судді” незаконно притягували до адміністративної відповідальності громадян України, за нібито “порушення режиму перебування на території РФ у зв’язку з відсутністю документів, що дозволяють перебування в Криму”. Хоча жодні додаткові дозволи для проживання на ТОТ АР Крим та міста Севастополь за національним законодавством України не передбачені”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що своїми незаконними рішеннями “судді” призначали покарання у вигляді штрафів та адміністративного “видворення за межі РФ”, а фактично з території АР Крим та міста Севастополя. Досудовим розслідуванням встановлено близько 40 аналогічних незаконних рішень підозрюваних про депортацію громадян України з території АР Крим.

“Таким чином, підозрювані порушили закони та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України), зокрема, норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 47, 49, 64, 67, 70 та 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та п. а ст. 4 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла про ризики відвідування окупованого Криму міжнародними місіями.

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