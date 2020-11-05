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Крымским оккупационным судьям сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Крымским оккупационным судьям сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. "Заместителю председателя суда" и "судье" незаконно созданного оккупационного "Евпаторийского городского суда Республики Крым" сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя.

“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрении “заместителю председателя суда” и “судье” незаконно созданного "Евпаторийского городского суда Республики Крым"по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено, что указанные “судьи”, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, своими действиями способствовали становлению и укреплению оккупационной власти Российской Федерации.

“В частности, подозреваемые способствовали реализации политики вытеснения несогласных с оккупационным режимом граждан и замещения гражданского населения оккупированного полуострова.

Поэтому, понимая, что правосудие на временно оккупированнои полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, „судьи“ незаконно привлекали к административной ответственности граждан Украины, за якобы „нарушение режима пребывания на территории РФ в связи с отсутствием документов, позволяющих пребывания в Крыму“. Хотя никакие дополнительные разрешения для проживания на ВОТ АР Крым и города Севастополь национальным законодательством Украины не предусмотрены”, - указано в сообщении.

Отмечается, что своими незаконными решениями “судьи” назначали наказание в виде штрафов и административного “выдворения за пределы РФ”, а фактически с территории АР Крым и города Севастополя. Досудебным расследованием установлено около 40 аналогичных незаконных решений подозреваемых о депортации граждан Украины с территории АР Крым.

“Таким образом, подозреваемые нарушили законы и обычаи войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), в частности, нормы международного гуманитарного права, предусмотренные статьями 47, 49, 64, 67, 70 и 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и п. а ст. 4 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года.

В настоящее время, подозреваемых объявлено в розыск”, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров рассказала о рисках посещения оккупированного Крыма международными миссиями.

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