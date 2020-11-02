Джапарова розповіла про ризики відвідування окупованого Криму міжнародними місіями

"Місія Штудмана (дипломат Герард Штудман - ред.), представника Генерального секретаря Ради Європи Ягланда (Генеральний секретар РЄ у 2009-2019 р. Турбйорн Ягланд - ред.) не була ефективною, як на мене, з тієї точки зору, що та доповідь, яку багато хто вважає ганебною і такою, яка не є об’єктивною, зрештою мала місце, і якраз це той ризик, який, ми вважаємо, ми маємо уникати", - сказала заступниця міністра.

З її слів було декілька спроб міжнародних місій відвідати Крим, і всі вони зрештою впираються в "стіну під назвою Російська Федерація", яка по факту не впускає моніторингові місії на територію окупованого півострова, адже вона не зацікавлена в них.

"То ці місії, вони теж мають ризик того, що люди, не маючи певний рівень довіри, не будуть готові говорити правду", - додала Джапарова.

Як повідомляв УНН, Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.