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Джапарова розповіла про ризики відвідування окупованого Криму міжнародними місіями

Джапарова розповіла про ризики відвідування окупованого Криму міжнародними місіями

Київ • УНН

 • 10828 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародні моніторингові місії наразі не мають змоги об’єктивно представити ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Про це в інтерв’ю DW розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

"Місія Штудмана (дипломат Герард Штудман - ред.), представника Генерального секретаря Ради Європи Ягланда (Генеральний секретар РЄ у 2009-2019 р. Турбйорн Ягланд - ред.) не була ефективною, як на мене, з тієї точки зору, що та доповідь, яку багато хто вважає ганебною і такою, яка не є об’єктивною, зрештою мала місце, і якраз це той ризик, який, ми вважаємо, ми маємо уникати", - сказала заступниця міністра.

З її слів було декілька спроб міжнародних місій відвідати Крим, і всі вони зрештою впираються в "стіну під назвою Російська Федерація", яка по факту не впускає моніторингові місії на територію окупованого півострова, адже вона не зацікавлена в них.

"То ці місії, вони теж мають ризик того, що люди, не маючи певний рівень довіри, не будуть готові говорити правду", - додала Джапарова.

Як повідомляв УНН, Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.

Українські Національні Новини

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