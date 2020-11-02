Джапаров рассказала о рисках посещения оккупированного Крыма международными миссиями
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Международные мониторинговые миссии пока не имеют возможности объективно представить ситуацию во временно оккупированном Крыму. Об этом в интервью DW рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
"Миссия Штудмана (дипломат Герард Штудман - ред.), представителя Генерального секретаря Совета Европы Ягланда (Генеральный секретарь СЕ в 2009-2019 г. Турбьерн Ягланд - ред.) не была эффективной, на мой взгляд, с той точки зрения, что и доклад, который многие считают позорным и такой, который не является объективным, наконец имел место, и как раз это тот риск, который, мы считаем, мы должны избегать", - сказала заместитель министра.
По ее словам было несколько попыток международных миссий посетить Крым, и все они в конечном итоге упираются в "стену под названием Российская Федерация", которая по факту не впускает мониторинговые миссии на территорию оккупированного полуострова, ведь она не заинтересована в них.
"Так эти миссии, они имеют риск того, что люди, не имея определенного уровня доверия, не будут готовы говорить правду", - добавила Джапарова.
Как сообщал УНН, Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украины.