Посол Великобритании побывала на админчерте с Крымом: здесь не должно быть этих КПВВ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Посол Великобритании Мелинда Симмонз побывала на контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте со временно оккупированным Крымом и отметила, что хотя персонал КПВВ и работает профессионально, но есть понимание, что здесь не должно быть этих КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.