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Посол Великобритании побывала на админчерте с Крымом: здесь не должно быть этих КПВВ

Посол Великобритании побывала на админчерте с Крымом: здесь не должно быть этих КПВВ

Киев  •  УНН

 • 17479 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Посол Великобритании Мелинда Симмонз побывала на контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте со временно оккупированным Крымом и отметила, что хотя персонал КПВВ и работает профессионально, но есть понимание, что здесь не должно быть этих КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине госпожа Мелинда Симмонз и постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич с рабочим визитом находились сегодня на админчерте со временно оккупированным Крымом. В сопровождении начальника Херсонского пограничного отряда полковника Юрия Чернова, госпожа Мелинда Симмонз и Антон Кориневич побывали в контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости ознакомились с порядком осуществления пропускных операций через админчерту, инфраструктурой КПВВ и условиями службы пограничников.

"Персонал в КПВВ на границе с Крымом работает очень профессионально, но есть понимание, что здесь не должно быть этих КПВВ", - сказала Мелинда Симмонз.

Сообщается, что она выразила надежду, что Украина в ближайшем будущем вернет свои территории и заверила, что Великобритания поможет Украине.

Напомним, крымским оккупационным судьям сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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