Посол України в Канаді: українські бджоли допоможуть врятувати популяцію у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українські бджолярі допоможуть врятувати популяцію бджіл у Канаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональний Twitter-акаунт посла України в Канаді Романа Ващука.
“Гудить від захвату. Джордж Скотт з Niagara Beeway та Тетяна Васильківська з Всеукраїнського братства бджолярів України повідомили про домовленості надати українських карпатських бджіл та пасіки для відновлення канадської популяції, яка перебуває на межі зникнення”, — повідомив дипломат.
Niagara Beeway — є партнером бджолярів з України. Їхня діяльність спрямована на відновлення та збереження оригінального природного середовища у Канаді.
Як повідомляв УНН, Україна у 6 разів збільшила експорт живих тварин до Лівану.