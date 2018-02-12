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Посол України в Канаді: українські бджоли допоможуть врятувати популяцію у Канаді

Посол України в Канаді: українські бджоли допоможуть врятувати популяцію у Канаді

Київ • УНН

 • 8662 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українські бджолярі допоможуть врятувати популяцію бджіл у Канаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональний Twitter-акаунт посла України в Канаді Романа Ващука.

“Гудить від захвату. Джордж Скотт з Niagara Beeway та Тетяна Васильківська з Всеукраїнського братства бджолярів України повідомили про домовленості надати українських карпатських бджіл та пасіки для відновлення канадської популяції, яка перебуває на межі зникнення”, — повідомив дипломат.

Niagara Beeway — є партнером бджолярів з України. Їхня діяльність спрямована на відновлення та збереження оригінального природного середовища у Канаді.

Як повідомляв УНН, Україна у 6 разів збільшила експорт живих тварин до Лівану.

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