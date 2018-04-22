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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посол США: Волкера має план, але наступний крок за Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Американська дипломатія всіляко допомагає встановити мир в Україні, зокрема через представника США з питань України Курта Волкера і тепер чекає на відповідь Кремля, розповіла посол США в Україні Марі Йованович, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Посол США: Волкера має план, але наступний крок за Росією

“Коли ми дивимось на смерть і руйнування, спричинені силами, якими керує Росія останні чотири роки, ми далі хочемо допомогти знайти рішення. Я знаю, що ви в курсі, що посол Курт Волкер керує нашими зусиллями намагатися працювати не тільки з росіянами, але й з Україною та з однодумцями, перш за все, з партнерами „нормандської четвірки“ — Францією та Німеччиною. Але є й багато інших країн, які також хочуть допомогти. Тому він, очевидно, має план, він працював з росіянами над цим, і ми очікуємо на російську відповідь. І ми ще не отримали цієї відповіді. Отже, я думаю, що наступний крок за Росією”, — переконана посол.

Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що планує наступну поїздку до України  в середині травня.

Раніше Волкер закликав бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ.

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