Посол США влаштувала вдома "жіночу" вечірку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович запросила додому колег-жінок з дипломатичних представництв інших країн у Києві, а також українок. Під час зустрічі присутні обговорили виклики, з якими стикаються в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства Сполучених Штатів у Facebook.
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"Посол США Марі Йованович вітала у себе вдома в Києві послів Великої Британії та Франції, а також багатьох чудових українок. Усі вони мали гарну нагоду поговорити про успіхи, сподівання, а також про виклики, з якими стикаються в Україні", - повідомили у диппредставництві.