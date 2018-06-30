Посол США влаштувала вдома "жіночу" вечірку

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"Посол США Марі Йованович вітала у себе вдома в Києві послів Великої Британії та Франції, а також багатьох чудових українок. Усі вони мали гарну нагоду поговорити про успіхи, сподівання, а також про виклики, з якими стикаються в Україні", - повідомили у диппредставництві.