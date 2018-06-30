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25 березня, 15:09 • 104539 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

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25 березня, 11:37 • 107913 перегляди

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Посол США влаштувала вдома "жіночу" вечірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович запросила додому колег-жінок з дипломатичних представництв інших країн у Києві, а також українок. Під час зустрічі присутні обговорили виклики, з якими стикаються в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства Сполучених Штатів у Facebook.

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"Посол США Марі Йованович вітала у себе вдома в Києві послів Великої Британії та Франції, а також багатьох чудових українок. Усі вони мали гарну нагоду поговорити про успіхи, сподівання, а також про виклики, з якими стикаються в Україні", - повідомили у диппредставництві.

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