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Посол США відреагувала на нову мастабну ракетну атаку рф і подякувала українським силам ППО

Посол США відреагувала на нову мастабну ракетну атаку рф і подякувала українським силам ППО

Київ • УНН

 • 29445 перегляди

Посол США Брінк подякувала українським силам ППО за протидію широкомасштабній атаці російських гіперзвукових ракет.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову широкомасштабну атаку рф гіперзвуковими ракетами на Україну і подякувала українським захисникам повітряного простору за порятунок незліченних життів, передає УНН.

Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія розпочала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну. Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів 

- написала Брінк у соцмережі Х.

Нагадаємо

рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Антоніна Туманова

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