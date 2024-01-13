Посол США відреагувала на нову мастабну ракетну атаку рф і подякувала українським силам ППО

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову широкомасштабну атаку рф гіперзвуковими ракетами на Україну і подякувала українським захисникам повітряного простору за порятунок незліченних життів, передає УНН.

Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія розпочала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну. Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів - написала Брінк у соцмережі Х.

Нагадаємо

рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.