Посол США відреагувала на нову мастабну ракетну атаку рф і подякувала українським силам ППО
Київ • УНН
Посол США Брінк подякувала українським силам ППО за протидію широкомасштабній атаці російських гіперзвукових ракет.
Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову широкомасштабну атаку рф гіперзвуковими ракетами на Україну і подякувала українським захисникам повітряного простору за порятунок незліченних життів, передає УНН.
Рано вранці, разом з усіма киянами та жителями більшої частини України, ми попрямували до укриттів, коли Росія розпочала чергову широкомасштабну атаку гіперзвуковими ракетами на Україну. Дякуємо дивовижним українським захисникам повітряного простору, сьогодні і щодня, за порятунок незліченних життів
Нагадаємо
рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.