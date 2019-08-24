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Посли країн G7 готові допомагати Україні на шляху реформ

Посли країн G7 готові допомагати Україні на шляху реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Посли країн "Великої сімки" (G7) з нагоди Дня Незалежності України побажали українському народу миру та процвітання і заявили про готовність допомагати Україні на шляху реформ. Про це йдеться у заяві послів, поширеній у Twitter, передає УНН.

"З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Україну з 28-ю річницею незалежності.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.

Українські Національні Новини

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