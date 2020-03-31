Посли G7 зробили заяву щодо ухвалення в Україні законів про землю і банки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Посли "Великої сімки" вітають прийняття в Україні законодавства про ринок землі та про банківський сектор. Про це йдеться у заяві групи послів G7 на офіційній сторінці у Twitter, передає УНН.
"Ми вітаємо прийняття законодавства для захисту ринку землі в Україні. Це важливий перший крок у досягненні ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна щодо реформування банківського сектору, та сподіваємось на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України та дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться у заяві.
Посли також відзначили роботу Президента України Володимира Зеленського та народних депутатів від різних політичних груп, які "працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".
Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
Крім того, 30 березня нардепи ухвалили законопроект щодо функціонування банківської системи.
March 31, 2020