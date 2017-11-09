Посла Сербії в Україні викликали в Белград для консультацій

Міністр планує обговорити з послом актуальні питання відносин з Україною та "подальші заходи", пов’язані з ними.

У сербському МЗС підкреслюють, що Сербія неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності Україні, що також підтвердилось під час головування Сербії в ОБСЄ.

"Сербія вжила ряд конкретних кроків щодо переслідування сербських громадян, що воюють за кордоном, включаючи Україну, чим продемонструвала прихильність до своїх міжнародно-правових зобов’язань", - зазначили в МЗС Сербії.

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Разом з тим міністр Дачич заявив, що Сербії добре відомо, що українські найманці брали участь у злочинах, скоєних хорватськими силами проти сербського народу в Хорватії, "які Україна, на відміну від Сербії, ніколи не засуджувала".

У міністерстві запевняють, що Сербія як і раніше прихильна до встановлення хороших відносин з Україною на принципах взаємної поваги.

Нагадаємо, лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд вислати з країни українського посла Олександра Александровича.