Посла Сербии в Украине вызвали в Белград для консультаций
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича. Об этом сообщает сайт сербского МИД, передает УНН.
Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.
В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.
"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследовании сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своих международно-правовых обязательств", - отметили в МИД Сербии.
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Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".
В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.
Напомним, лидер оппозиционной Сербской радикальной пророссийской партии Воислав Шешель призвал правительство выслать из страны украинского посла Александра Александровича.