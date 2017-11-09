Посла Сербии в Украине вызвали в Белград для консультаций

Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.

В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.

"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследовании сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своих международно-правовых обязательств", - отметили в МИД Сербии.

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Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

Напомним, лидер оппозиционной Сербской радикальной пророссийской партии Воислав Шешель призвал правительство выслать из страны украинского посла Александра Александровича.