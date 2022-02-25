Посилення санкцій, оборонна допомога та антивоєнна коаліція: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів з президентом США Джо Байденом телефонну розмову. Сторони обговорили посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію. Про це голова української держави написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом”, - написав Зеленський.
Він подякував США за потужну підтримку України.
Додамо
Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що Зеленський залишив столицю.
Однак Зеленський записав відеозвернення, в якому повідомив що знаходиться в Києві.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.