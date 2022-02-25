Ми всі тут: Зеленський записав відео з Банкової

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому повідомив що знаходиться в Києві, пише УНН.

Цитата

“Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль – тут, Подоляк – тут, Президент – тут. Всі ми тут, наші військові – тут, громадяни – тут, всі ми тут, захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам”, - заявив Глава держави.

Деталі

Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що Зеленський залишив столицю.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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