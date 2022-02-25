Ми всі тут: Зеленський записав відео з Банкової
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому повідомив що знаходиться в Києві, пише УНН.
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“Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль – тут, Подоляк – тут, Президент – тут. Всі ми тут, наші військові – тут, громадяни – тут, всі ми тут, захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам”, - заявив Глава держави.
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Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що Зеленський залишив столицю.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.