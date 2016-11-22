Посадовцю Черкаської міськради повідомили про підозру у розтраті держкоштів

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 13279 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 111519 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 115556 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 116338 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 116853 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 122524 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 181952 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76274 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163604 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114376 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 29622 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 28468 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 38132 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 32194 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 21716 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 596 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 21862 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 32341 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 111524 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 181953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 8092 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105179 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107022 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50975 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53891 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Посадовцю Черкаської міськради повідомили про підозру у розтраті держкоштів

Київ • УНН

 • 6007 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Посадовцю Черкаської міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів на суму понад 600 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Посадовцю Черкаської міськради повідомили про підозру у розтраті держкоштів

Прокуратурою області повідомлено про підозру начальнику управління вуличної інфраструктури Черкаської області у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3, 5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що посадовець вступив у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем та вчинив розтрату бюджетних коштів у сумі 619 тис. грн під час ремонту мережі зливової каналізації у місті Черкаси.

Начальник управління склав та підписав завдання на проектування ремонту каналізації за завищеними об’ємами робіт та до реалізації плану з розтрати бюджетних коштів залучив інших осіб. За його сприяння фізична особа - підприємець уклала з департаментом житлово – комунального комплексу договір щодо проведення відповідного ремонту й на підставі актів виконаних робіт, які вона особисто підписала та засвідчила печаткою, на її власні рахунки за фінансовими платежами було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 619 тис. грн. У подальшому ремонтні роботи, які підприємець зобов’язалася виконати за укладеними договорами, не виконано в об’ємах, які зазначено в актах виконаних робіт.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади, а також проводяться всі необхідні слідчі дії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13