Посадовцю Черкаської міськради повідомили про підозру у розтраті держкоштів

Прокуратурою області повідомлено про підозру начальнику управління вуличної інфраструктури Черкаської області у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3, 5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що посадовець вступив у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем та вчинив розтрату бюджетних коштів у сумі 619 тис. грн під час ремонту мережі зливової каналізації у місті Черкаси.

Начальник управління склав та підписав завдання на проектування ремонту каналізації за завищеними об’ємами робіт та до реалізації плану з розтрати бюджетних коштів залучив інших осіб. За його сприяння фізична особа - підприємець уклала з департаментом житлово – комунального комплексу договір щодо проведення відповідного ремонту й на підставі актів виконаних робіт, які вона особисто підписала та засвідчила печаткою, на її власні рахунки за фінансовими платежами було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 619 тис. грн. У подальшому ремонтні роботи, які підприємець зобов’язалася виконати за укладеними договорами, не виконано в об’ємах, які зазначено в актах виконаних робіт.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади, а також проводяться всі необхідні слідчі дії