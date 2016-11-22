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Служащему Черкасского горсовета сообщили о подозрении в растрате госсредств

Киев • УНН

 • 6007 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Чиновнику Черкасского городского совета сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму более 600 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Служащему Черкасского горсовета сообщили о подозрении в растрате госсредств

Прокуратура области сообщила о подозрении начальнику управления уличной инфраструктуры Черкасской области в совершении уголовных преступлений по ч.3, 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что чиновник вступил в преступный сговор с физическим лицом-предпринимателем и совершил растрату бюджетных средств в сумме 619 тыс. грн при ремонте сети ливневой канализации в городе Черкассы.

Начальник управления составил и подписал задания на проектирование ремонта канализации по завышенным объемам работ и к реализации плана по растрате бюджетных средств привлек других лиц. При его содействии физическое лицо - предприниматель заключило с департаментом жилищно-коммунального комплекса договор о проведении соответствующего ремонта и на основании актов выполненных работ, которые оно лично подписало и заверило печатью, на его собственные счета по финансовым платежам были перечислены бюджетные средства на общую сумму 619 тыс. грн. В дальнейшем ремонтные работы, которые предприниматель обязалась выполнить по заключенным договорам, не были выполнены в объемах, которые указаны в актах выполненных работ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отстранении от занимаемой должности, а также проводятся все необходимые следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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