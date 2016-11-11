Посадовця Держгеокадастру затримали за 2 тис. дол. хабара на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Керівника одного з районних відділів Держгеокадастру України у Вінницькій області затримали під час отримання двох тисяч доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.
Посадовець вимагав хабар у підприємця за видачу документів щодо нормативно-грошової оцінки водного об’єкту.
Чиновника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.