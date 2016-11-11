Должностное лицо Госгеокадастра задержали за 2 тыс. долл. взятки в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Руководителя одного из районных отделов Госгеокадастра Украины в Винницкой области задержали во время получения 2 тысяч долларов взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Должностное лицо требовало взятку у предпринимателя за выдачу документов относительно нормативно-денежной оценки водного объекта.
Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.