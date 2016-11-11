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15 марта, 19:03 • 111575 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156197 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131345 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124341 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109242 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103756 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100287 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Должностное лицо Госгеокадастра задержали за 2 тыс. долл. взятки в Винницкой области

Должностное лицо Госгеокадастра задержали за 2 тыс. долл. взятки в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Руководителя одного из районных отделов Госгеокадастра Украины в Винницкой области задержали во время получения 2 тысяч долларов взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Должностное лицо требовало взятку у предпринимателя за выдачу документов относительно нормативно-денежной оценки водного объекта.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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