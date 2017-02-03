Посадовців Нацбанку викрили на хабарі у 25 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Правоохоронці викрили директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тис доларів США хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронці вчора, 2 лютого, під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис доларів США затримали директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.
Зазначений керівник Департаменту платіжних систем Нацбанку України розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів США у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи “Платисервіс” для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.
Затриманому представнику Нацбанку України повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 КК України, а також його спільникам за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні) КК України та на даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
НБУ повідомлено про відповідні слідчі дії Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Наразі В Нацбанку з’ясовують обставини та уточнють інформацію. В НБУ пообіцяли сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для розслідування.
Як повідомляв УНН, на Львівщині на хабарі затримали помічника нардепа.