Должностных лиц Нацбанка разоблачили на взятке в 25 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тыс. долл. взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Правоохранители вчера, 2 февраля, во время получения последней частить неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долл. США задержали директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено в посольство Республики Азербайджан в Украине.
Указанный руководитель Департамента платежных систем Нацбанка Украины разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долл. США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.
Задержанному представителю Нацбанка Украины сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины, а также его сообщникам по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) УК Украины и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
НБУ сообщено о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Сейчас В Нацбанке выясняют обстоятельства и уточняют информацию. В НБУ пообещали содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для расследования.
Как сообщал УНН, во Львовской области на взятке задержали помощника нардепа.