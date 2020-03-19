Португалія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Португалія оголосила надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Обмеження будуть діяти до 2 квітня. Про це повідомив президент країни Марселу Ребелу де Соза в середу, передає УНН з посиланням на Politico.
“Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза в середу оголосив надзвичайний стан для боротьби з пандемією коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.
Так, нові заходи дозволяють уряду прем’єр-міністра Антоніу Кошти обмежити рух людей, тимчасово призупинити право працівників у життєво важливих секторах — таких як охорона здоров’я, цивільний захист, безпека та оборона — на страйк, а також заборонити протести та соціальні чи релігійні збори.
Ухвалене рішення дає урядові простір для того, щоб діяти швидко, “але це не вакцина і не чудодійне рішення”, — сказав Ребелу де Соза.
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Нові заходи мають вступити в силу у четвер і триватимуть принаймні до 2 квітня.
Згідно з текстом указу, уряд може також “запросити надання послуг” у підприємств і “змінити” їхню діяльність або ціни на товари відповідно до потреб країни. Уряд також може попросити співробітників в життєво важливих секторах працювати в іншому місці, ніж зазвичай, і в інший час.
Нагадаємо, що минулого тижня прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив про те, що з 16 березня закриваються школи, міра буде діяти щонайменше до 9 квітня. Він також повідомив про заборону відвідування нічних клубів і про обмеження доступу в ресторани і торгові центри.