Португалія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. Португалія оголосила надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Обмеження будуть діяти до 2 квітня. Про це повідомив президент країни Марселу Ребелу де Соза в середу, передає УНН з посиланням на Politico.