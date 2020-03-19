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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102744 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105511 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107494 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115366 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105690 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131637 просмотра

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Актуальное
Португалия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Португалия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13469 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Португалия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 2 апреля. Об этом сообщил президент страны Марселу Ребелу де Соза в среду, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза в среду объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, новые меры позволяют правительству премьер-министра Антонио Кошты ограничить передвижение людей, временно приостановить право работников в жизненно важных секторах - таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и оборона - на забастовку, а также запретить протесты и социальные или религиозные собрания.

Принятое решение дает правительству пространство для того, чтобы действовать быстро, "но это не вакцина и не чудодейственное решение", - сказал Ребелу де Соза.

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Новые меры должны вступить в силу в четверг и продлятся как минимум до 2 апреля.

Согласно тексту указа, правительство может также "запросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Правительство также может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, мера будет действовать как минимум до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры.

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