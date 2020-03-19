Португалия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Португалия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 2 апреля. Об этом сообщил президент страны Марселу Ребелу де Соза в среду, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза в среду объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Так, новые меры позволяют правительству премьер-министра Антонио Кошты ограничить передвижение людей, временно приостановить право работников в жизненно важных секторах - таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и оборона - на забастовку, а также запретить протесты и социальные или религиозные собрания.
Принятое решение дает правительству пространство для того, чтобы действовать быстро, "но это не вакцина и не чудодейственное решение", - сказал Ребелу де Соза.
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Новые меры должны вступить в силу в четверг и продлятся как минимум до 2 апреля.
Согласно тексту указа, правительство может также "запросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Правительство также может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, мера будет действовать как минимум до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры.