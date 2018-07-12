Порошенко зустрівся із Макроном: говорили про Сенцова, нормандський формат і візит в Україну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя для участі у заходах Саміту НАТО. Про це повідомляє прес-служба Президента, передає УНН.

“Президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та узгодили подальші кроки для забезпечення виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії ООН. Визнали за необхідне активізувати переговорний процес у Нормандському форматі”, — йдеться в повідомленні.

Президент України наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для посилення тиску на РФ для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

Глава держави подякував за рішення ЄС продовжити економічні санкції до 31 січня 2019 року.

“Президент України підтвердив запрошення Президенту Франції відвідати Україну з візитом, що мало б особливе значення у світлі відзначення Року французької мови в Україні, який стартує 3 вересня 2018 року”, — зазначили в прес-службі.

Раніше Порошенко в Брюсселі закликав Дуду внести зміни до закону про ІНП.

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