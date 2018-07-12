Порошенко встретился с Макроном: говорили о Сенцове, нормандском формате и визите в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель для участия в мероприятиях саммита НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.
"Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в нормандской формате", - говорится в сообщении.
Президент Украины отметил важность консолидации международных усилий для усиления давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
Глава государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции до 31 января 2019 года.
"Президент Украины подтвердил приглашение Президенту Франции посетить Украину с визитом, что имеет особое значение в свете празднования Года французского языка в Украине, который стартует 3 сентября 2018", - отметили в пресс-службе.
Ранее Порошенко в Брюсселе призвал Дуду внести изменения в закон о ИНП.