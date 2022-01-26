Порошенко здав паспорти та має прибути у ДБР на наступний допит у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. П’ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко здав на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон, та має прибути до Державного бюро розслідувань на наступний допит у понеділок, 31 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДБР.
Цитата:
“Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11:00 31 січня 2022 року”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що підозрюваний виконав рішення суду у частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду.
У ДБР нагадали, що 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема і здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон.
Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.