Порошенко сдал паспорта и должен прибыть в ГБР на следующий допрос в понедельник

КИЕВ. 26 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко сдал на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу, и должен прибыть в Государственного бюро расследований на следующий допрос в понедельник, 31 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГБР.