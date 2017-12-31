Порошенко розповів про досягнення України у 2017-му
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про досягнення України у цьому році на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги”, — написав Порошенко.
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Серед досягнень України зазначається: перший політ літака Ан-132, проведення “Євробачення” в Києві, запровадження безвізового режиму з Європою, дія угоди про асоціацію з ЄС, український боксер Олександр Усик втретє захистив титул чемпіона WBO а Василь Ломаченко став найкращім боксером року, українці взяли участь в “Іграх нескорених”, проведено освітню, медичну та пенсійну реформи, запроваджено масштабний ремонт доріг, звільнено полонених, посилено українське військо.