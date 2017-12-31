Безвіз та звільнення заручників: Клімкін розповів про рік особливих емоцій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що 2017 рік був роком особливих емоцій. Про це він заявив у своєму відеозверненні до українського народу з нагоди новорічних свят, передає УНН.
“Це був особливий рік. У нас додалось свят у тому числі нових офіційних свят. І кожен може святкувати свята зі своєю країною, а країна — разом з ним. Але це був рік особливих емоцій в тому числі позитивних емоцій. Я згадую обличчя українців, які 11 червня перший раз перетинали кордон Європейського союзу без віз. Я згадую рукостискання з Ахтемом Чейгозом і Ільми Умеровим після їх звільнення, згадую обличчя наших звільнених бранців. Нам потрібно більше таких позитивних емоцій. Нам потрібно більше такого драйву в майбутньому”, — сказав Клімкін.
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За його словами, для українських дипломатів це також був особливий рік — 100 років української дипломатії.
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“Я хочу подякувати кожному члену нашої чудової дипломатичної команди. Але також всім, хто працював з нами — друзям дипломатії заради того, що нам вдалося зробити дуже багато в цьому році. Працюємо так само в наступному році. Олександр Шульгін — 1-й очільник нашого дипломатичного відомства, колись у 30-му році у вигнанні у Парижі написав: „Коли Україна буде вільною, вона буде членом Європейського Союзу, оскільки він буде існувати“, тоді Олександр Шульгін ще не міг передбачити існування НАТО, тому писав це через кому. Але це звучить як заповіт. А я сьогодні просто бажаю всім провести декілька днів у родинному колі, набратися енергії і готуватися до наступного року”, — зазначив міністр.