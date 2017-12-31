Безвиз и освобождение заложников: Климкин рассказал о годе особых эмоций

"Это был особый год. У нас прибавилось праздников в том числе новых официальных праздников. И каждый может праздновать праздники со своей страной, а страна - вместе с ним. Но это был год особых эмоций в том числе положительных эмоций. Я вспоминаю лицо украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза без виз. Я вспоминаю рукопожатие с Ахтемом Чейгозом и Ильми Умеровым после их освобождения, вспоминаю лица наших освобожденных пленников. Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем", - сказал Климкин.

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По его словам, для украинских дипломатов это также был особый год - 100 лет украинской дипломатии.

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"Я хочу поблагодарить каждого члена нашей замечательной дипломатической команды. Но также всех, кто работал с нами - друзей дипломатии, ради того, что нам удалось сделать очень много в этом году. Работаем так же в следующем году. Александр Шульгин - 1-й глава нашего дипломатического ведомства, когда в 30-м году в изгнании в Париже написал: "Когда Украина будет свободной, она будет членом Европейского Союза, поскольку он будет существовать", тогда Александр Шульгин еще не мог предсказать существование НАТО, так писал это через запятую. Но это звучит как завещание. А я сегодня просто желаю всем провести несколько дней в кругу семьи, набраться энергии и готовиться к следующему году", - отметил министр.