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Порошенко підписав закон, який допоможе Україні наростити видобуток газу

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі". Про це свідчить інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради, передає УНН.

Цей документ усуває низку суттєвих проблемних позицій, які не дозволяють збільшити інвестиції в галузь, геологічну розвідку.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, для підприємств нафтогазового комплексу спрощуються бюрократичні процедури для отримання права користування земельними ділянками, а також усуваються негативні економічні наслідки, які обумовлені недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин.

Також, документ створить умови для надійної та безперебійної експлуатації трубопроводів та забезпечить умови для нарощування видобутку природного газу шляхом поновлення ресурсної бази вуглеводнів.

Додамо, до цього процедура отримання всіх погоджень для відводу земельних ділянок у середньому тривала 4 роки і включала отримання 44 погоджень в 16 установах. Це ставало джерелом корупції та заважало поліпшенню інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом декількох років в Україні розпочнеться системне зниження цін на газ, оскільки країна вийде на повне забезпечення власним газом.

Українські Національні Новини

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