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Порошенко подписал закон, который поможет Украине нарастить добычу газа

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли”. Об этом свидетельствует информация размещена на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.

Этот документ устраняет ряд существенных проблемных позиций, которые не позволяют увеличить инвестиции в отрасль, геологическую разведку.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для предприятий нефтегазового комплекса упрощаются бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками, а также устраняются негативные экономические последствия, которые обусловлены несовершенством порядка предоставления земельных участков для строительства объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин.

Также, документ создаст условия для надежной и бесперебойной эксплуатации трубопроводов и обеспечит условия для наращивания добычи природного газа путем обновления ресурсной базы углеводородов.

Добавим, до этого процедура получения всех согласований для отвода земельных участков в среднем длилась 4 года и включала получение 44 согласований в 16 учреждениях. Это становилось источником коррупции и мешало улучшению инвестиционной привлекательности.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в течение нескольких лет в Украине начнется системное снижение цен на газ, поскольку страна выйдет на полное обеспечение собственным газом.

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