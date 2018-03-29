Порошенко подписал закон, который поможет Украине нарастить добычу газа

Этот документ устраняет ряд существенных проблемных позиций, которые не позволяют увеличить инвестиции в отрасль, геологическую разведку.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для предприятий нефтегазового комплекса упрощаются бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками, а также устраняются негативные экономические последствия, которые обусловлены несовершенством порядка предоставления земельных участков для строительства объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин.

Также, документ создаст условия для надежной и бесперебойной эксплуатации трубопроводов и обеспечит условия для наращивания добычи природного газа путем обновления ресурсной базы углеводородов.

Добавим, до этого процедура получения всех согласований для отвода земельных участков в среднем длилась 4 года и включала получение 44 согласований в 16 учреждениях. Это становилось источником коррупции и мешало улучшению инвестиционной привлекательности.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в течение нескольких лет в Украине начнется системное снижение цен на газ, поскольку страна выйдет на полное обеспечение собственным газом.