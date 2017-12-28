Порошенко підписав закон про сільську медицину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон №7117 про підвищення доступності і якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Відповідний законопроект Голова держави підписав під час прес-конференції в Одесі, передає УНН.
“Сільській медицині в Україні бути”, — заявив П.Порошенко.
Нагадаємо,14 листопада 2017 року, Верховна Рада ухвалила закон, який сприятиме забезпеченню максимальної доступності медичного обслуговування, територіального наближення та сучасного матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я в сільській місцевості. За ухвалення цього законопроекту № 7117 у другому читанні та в цілому проголосували 280 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 депутатів.
Відомо, що в сільській місцевості живе понад 30% населення України. Законом, що розроблено президентом України, пропонується:
— підвищення доступності та якості медичного обслуговування на рівні первинної медичної допомоги в сільській місцевості;
— здійснення фахового консультування лікарем за місцем проживання людини з допомогою засобів телемедицини;
— крім того, законопроект передбачає укомплектування сільських закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням і лікарськими засобами для надання первинної медичної допомоги, а також створення належної інфраструктури на селі;
— телемедичні послуги надаватимуть з метою забезпечення пацієнтові вчасного доступу до медичної допомоги належної якості, в тому числі, коли відстань є критичним чинником для її надання.
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Законопроект було підтримано в редакції профільного комітету, враховуючи, зокрема, поправку № 110. Згідно з цією поправкою, медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнтові медичних послуг із консультування, діагностики, лікування з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, в тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.