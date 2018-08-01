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Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ

Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до Кабінету Міністрів України щодо створення координаційного органу стосовно формування претензії до Росії для відшкодування завданих збитків. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.

Порошенко зазначає, що необхідно сформувати консолідовану претензію України до Росії для відшкодування завданих збитків.

"Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу. Цей орган передбачений так званим реінтеграційним законом, ухваленим за моєї ініціативи у січні. Цей закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону", - заявив Президент.

Також Порошенко очікує від уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих.

Нагадаємо, Порошенко доручив Міністерству закордонних справ посилити роботу щодо запровадження більш жорстких санкцій проти РФ.

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