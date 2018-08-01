Порошенко инициировал создание органа для взыскания убытков от РФ

Порошенко отмечает, что необходимо сформировать консолидированную претензию Украины в Россию для возмещения нанесенного ущерба.

"Обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона", - заявил Президент.

Также Порошенко ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным.



Напомним, Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу по введению более жестких санкций против РФ.