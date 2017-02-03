Пораненого в Авдіївці підполковника ДСНС перевезли до госпіталю - М.Магомедов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Поранений в Авдіївці підполковник ДСНС Дмитро Тритейкін вижив, його перевезли до госпіталю. Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тритейкін Діма живий. Перевезли в 66-й шпиталь", - повідомив він.
Нагадаємо, важко пораненого підполковника ДСНС Дмитра Трєтєйкіна вночі оперували.
Під обстріли потрапив і британський фотограф, якого із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова в Дніпрі.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули два мирних жителя.
Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.