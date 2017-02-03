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Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС перевезли в госпиталь - М.Магомедов

Киев • УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Раненый в Авдеевке подполковник ГосЧС Дмитрий Тритейкин выжил, его перевезли в госпиталь. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС перевезли в госпиталь - М.Магомедов

"Тритейкин Дима жив. Перевезли в 66-й госпиталь", - сообщил он.

Напомним, тяжело раненного подполковника ГосЧС Дмитрия Тритейкина ночью оперировали.

Под обстрелы попал и британский фотограф, которого с ранениями доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.

Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕССШАВеликобритании, КанадеСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако электромонтажников обстреляли.

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