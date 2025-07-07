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Попри обстріли та дронові атаки: Біржа Благодійності "ДоброДій" у червні надала допомоги на понад півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 411 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" у червні надала допомоги на понад півмільйона гривень.

Попри обстріли та дронові атаки: Біржа Благодійності "ДоброДій" у червні надала допомоги на понад півмільйона гривень

Попри складну безпекову ситуацію, зокрема регулярні нічні атаки дронів і ракетні обстріли Дніпра та Дніпропетровської області, команда Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, у червні продовжила допомагати військовим, дітям з важкими діагнозами та медичним закладам. Загалом минулого місяця благодійникам вдалося надати допомоги на суму 536 тис. грн, пише УНН.

Деталі

"Червень 2025 року був насиченим робочим місяцем для Біржі Благодійності "ДоброДій". У цей період в житті організації сталися як вагомі досягнення, так і нові виклики. Величезна кількість нових запитів про допомогу, а відтак - і старт нових проєктів: з усім цим на початку літа доводилось працювати в умовах значного погіршення безпековою ситуації в місті та області, адже ракетні обстріли та атаки ворожих БПЛА відбувались буквально щоночі…" - розповіли у Біржі Благодійності. 

Зокрема, у червні команда "ДоброДій" передала автомобіль BMW X5 підрозділу Національної гвардії України для виконання бойових завдань і вчасної евакуації.

Також медичну допомогу отримали дев’ять дітей і підлітків, ідеться про слухопротезування, реабілітацію, обстеження та спеціальне харчування.

Так, 13-річний Тимур Гросул отримав сучасні слухові апарати Oticon Xceed Play 2, які дозволять йому знову чути. А 8-річному Платону Кононенку провели нічний відео ЕЕГ-моніторинг, який в подальшому дозволить коригувати лікування та підтримувати його розвиток.

3-річний Тимофій Ткачук та 13-річний Назар Височенко отримали життєво необхідне медичне ентеральне харчування, що забезпечує їхні організми всіма необхідними речовинами для росту та розвитку.

Окрім того, реабілітаційні курси пройшли або розпочали:

•⁠  ⁠Марк Голошапов;

•⁠  ⁠Олексій Тарабановський;

•⁠  ⁠Мирослава Челомбитько;

•⁠  ⁠Поліна Мачіхіна;

•⁠  ⁠Кароліна Мельничук.

"Кожен з успішних фандрейзингових проєктів - це шанс для дітей отримати лікування, скоригувати терапію, пройти реабілітацію та повернутися до нормального життя, не обмеженого болем і труднощами", - зазначили в Біржі Благодійності.

У червні команда "ДоброДій" здобула перемогу у Національному конкурсі "Благодійна Україна - 2024: Благодійність на захисті України". 

Додамо

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на понад 132,5 млн грн, з яких:

  • для Сил оборони України – понад 93,3 млн грн;
    • для медичних закладів – понад 8,5 млн грн;
      • для важкохворих дітей – понад 16,7 млн грн;
        • на гуманітарні й соціальні проєкти – майже 14 млн грн.

          Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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