Попри обстріли та дронові атаки: Біржа Благодійності "ДоброДій" у червні надала допомоги на понад півмільйона гривень
Київ • УНН
Біржа Благодійності "ДоброДій" у червні надала допомоги на понад півмільйона гривень.
Попри складну безпекову ситуацію, зокрема регулярні нічні атаки дронів і ракетні обстріли Дніпра та Дніпропетровської області, команда Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, у червні продовжила допомагати військовим, дітям з важкими діагнозами та медичним закладам. Загалом минулого місяця благодійникам вдалося надати допомоги на суму 536 тис. грн, пише УНН.
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"Червень 2025 року був насиченим робочим місяцем для Біржі Благодійності "ДоброДій". У цей період в житті організації сталися як вагомі досягнення, так і нові виклики. Величезна кількість нових запитів про допомогу, а відтак - і старт нових проєктів: з усім цим на початку літа доводилось працювати в умовах значного погіршення безпековою ситуації в місті та області, адже ракетні обстріли та атаки ворожих БПЛА відбувались буквально щоночі…" - розповіли у Біржі Благодійності.
Зокрема, у червні команда "ДоброДій" передала автомобіль BMW X5 підрозділу Національної гвардії України для виконання бойових завдань і вчасної евакуації.
Також медичну допомогу отримали дев’ять дітей і підлітків, ідеться про слухопротезування, реабілітацію, обстеження та спеціальне харчування.
Так, 13-річний Тимур Гросул отримав сучасні слухові апарати Oticon Xceed Play 2, які дозволять йому знову чути. А 8-річному Платону Кононенку провели нічний відео ЕЕГ-моніторинг, який в подальшому дозволить коригувати лікування та підтримувати його розвиток.
3-річний Тимофій Ткачук та 13-річний Назар Височенко отримали життєво необхідне медичне ентеральне харчування, що забезпечує їхні організми всіма необхідними речовинами для росту та розвитку.
Окрім того, реабілітаційні курси пройшли або розпочали:
• Марк Голошапов;
• Поліна Мачіхіна;
• Кароліна Мельничук.
"Кожен з успішних фандрейзингових проєктів - це шанс для дітей отримати лікування, скоригувати терапію, пройти реабілітацію та повернутися до нормального життя, не обмеженого болем і труднощами", - зазначили в Біржі Благодійності.
У червні команда "ДоброДій" здобула перемогу у Національному конкурсі "Благодійна Україна - 2024: Благодійність на захисті України".
Додамо
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на понад 132,5 млн грн, з яких:
- для Сил оборони України – понад 93,3 млн грн;
- для медичних закладів – понад 8,5 млн грн;
- для важкохворих дітей – понад 16,7 млн грн;
- на гуманітарні й соціальні проєкти – майже 14 млн грн.
Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects