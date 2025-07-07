Несмотря на обстрелы и атаки дронов: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в июне оказала помощь на сумму более полумиллиона гривен

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в частности регулярные ночные атаки дронов и ракетные обстрелы Днепра и Днепропетровской области, команда Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, в июне продолжила помогать военным, детям с тяжелыми диагнозами и медицинским учреждениям. В общей сложности в прошлом месяце благотворителям удалось оказать помощь на сумму 536 тыс. грн, пишет УНН.

Детали

"Июнь 2025 года был насыщенным рабочим месяцем для Биржи Благотворительности "ДоброДій". В этот период в жизни организации произошли как весомые достижения, так и новые вызовы. Огромное количество новых запросов о помощи, а значит - и старт новых проектов: со всем этим в начале лета приходилось работать в условиях значительного ухудшения ситуации с безопасностью в городе и области, ведь ракетные обстрелы и атаки вражеских БПЛА происходили буквально каждую ночь…" - рассказали в Бирже Благотворительности.

В частности, в июне команда "ДоброДій" передала автомобиль BMW X5 подразделению Национальной гвардии Украины для выполнения боевых задач и своевременной эвакуации.

Также медицинскую помощь получили девять детей и подростков, речь идет о слухопротезировании, реабилитации, обследовании и специальном питании.

Так, 13-летний Тимур Гросул получил современные слуховые аппараты Oticon Xceed Play 2, которые позволят ему снова слышать. А 8-летнему Платону Кононенко провели ночной видео ЭЭГ-мониторинг, который в дальнейшем позволит корректировать лечение и поддерживать его развитие.

3-летний Тимофей Ткачук и 13-летний Назар Высоченко получили жизненно необходимое медицинское энтеральное питание, обеспечивающее их организмы всеми необходимыми веществами для роста и развития.

Кроме того, реабилитационные курсы прошли или начали:

•⁠ ⁠Марк Голошапов;

•⁠ ⁠Алексей Тарабановский;

•⁠ ⁠Мирослава Челомбитько;

•⁠ ⁠Полина Мачихина;

•⁠ ⁠Каролина Мельничук.

"Каждый из успешных фандрейзинговых проектов - это шанс для детей получить лечение, скорректировать терапию, пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни, не ограниченной болью и трудностями", - отметили в Бирже Благотворительности.

В июне команда "ДоброДій" одержала победу в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина - 2024: Благотворительность на защите Украины".

Добавим

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на более чем 132,5 млн грн, из которых:

для Сил обороны Украины – более 93,3 млн грн ;

; для медицинских учреждений – более 8,5 млн грн ;

; для тяжелобольных детей – более 16,7 млн грн ;

; на гуманитарные и социальные проекты – почти 14 млн грн.

Присоединиться к актуальным проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects