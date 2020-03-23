Попри пандемію: Італія стала топовим постачальником вина в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У січні-лютому цього року Україна імпортувала вина на 6 млн 834 тис. дол. Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає УНН.
Найбільше вина в Україну привезли з Італії – на 6 млн 153 тис. дол.
Друге місце у списку належить Франції. Французи поставили Україні вина на 2 млн 959 тис. дол.
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Замикає трійку найбільших постачальників напою в Україну Германія із показником 2 млн 935 тис. дол.
При цьому, на експорт за два місяці цього року Україна поставила вина на 4 млн 234 тис. дол.
Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що келих вина на ніч замінює годину тренувань в спортзалі.
Також нагадаємо, в Україні випустили винний напій із перлинами всередині пляшки.