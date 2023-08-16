Попри масовані атаки рф, бізнес у Одеській області працює на 70% - Кіпер

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"Протягом останнього місяця Одеса перебуває під атаками, що пов'язано з 17 липня, коли закінчилася "зернова угода", і росіяни з неї вийшли... Однак, порівняно з півріччям 2022-го, початок війни, коли бізнес працював на 40-50% і трохи більше, сьогодні це 70%. Тобто ми бачимо тенденцію", - зауважив Кіпер.

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Голова ОВА висловив вдячність місцевим підприємцям, які працюють "не дивлячись ні на що", розвивають регіон та бізнес.

"Зі свого боку, ми спільно з командуванням ухвалили рішення щодо продовження роботи закладів, кафе на годину довше, щоб підтримати бізнес. Бо вони і Збройним силам надають підтримку, які в них потужності й можливості є - не відмовляють. Ми зі свого боку йдемо на зустріч, вони, відповідно, допомагають ЗСУ, роблять свій вклад в нашу перемогу", - наголосив він.

Нагадаємо

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що Одеська область є одним з небагатьох регіонів, де робота закладів сфери обслуговування (кафе, ресторани, торгові центри, кінотеатри) дозволена до 23:00. Він також нагадав, що підписав розпорядження щодо відновлення підтримки малого та середнього підприємництва в області.