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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Попаснянську ЦРЛ знову обстрілюють російські бойовики

Попаснянську ЦРЛ знову обстрілюють російські бойовики

Київ • УНН

 • 10071 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Про черговий обстріл Попаснянської центральної райлікарні на своєму фейсбуці написав волонтер, громадсько-політичний діяч Руслан Колєсніков, передає УНН. 

“Не встигли від’їхати, як зателефонували лікарі. Уже не з кабінетів, а з підвалу. Знову почався обстріл”, — пише він.

Також волонтер звернувсядо президента Петра Порошенка і запропонував йому особисто відвідати лікарню.

“Подивитися що до чого і ініціювати проведення будь-яких наступних переговорів на предмет припинення вогню чи перемир’я саме тут! Можливо, тоді всі сторони перемовин зрозуміють: домовлятися з агресором, який не гребує вночі обстрілювати соцоб’єкти, неминуче призводитиме до нових і нових жертв!” — наголошує він.

 

 

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