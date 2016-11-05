Попаснянську ЦРЛ знову обстрілюють російські бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Про черговий обстріл Попаснянської центральної райлікарні на своєму фейсбуці написав волонтер, громадсько-політичний діяч Руслан Колєсніков, передає УНН.
“Не встигли від’їхати, як зателефонували лікарі. Уже не з кабінетів, а з підвалу. Знову почався обстріл”, — пише він.
Також волонтер звернувсядо президента Петра Порошенка і запропонував йому особисто відвідати лікарню.
“Подивитися що до чого і ініціювати проведення будь-яких наступних переговорів на предмет припинення вогню чи перемир’я саме тут! Можливо, тоді всі сторони перемовин зрозуміють: домовлятися з агресором, який не гребує вночі обстрілювати соцоб’єкти, неминуче призводитиме до нових і нових жертв!” — наголошує він.