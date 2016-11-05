Попаснянскую ЦРБ снова обстреливают российские боевики

"Не успели отъехать, как позвонили врачи. Уже не из кабинетов, а из подвала. Опять начался обстрел ", - пишет он.

Также волонтер обратился к президенту Петру Порошенко и предложил ему лично посетить больницу.

"Посмотреть что к чему и инициировать проведение любых последующих переговоров на предмет прекращения огня или перемирия именно здесь! Возможно, тогда все стороны переговоров поймут: договариваться с агрессором, который не гнушается ночью обстреливать соцобъекты, неизбежно приведет к новым и новым жертвам! ", - отметил он.