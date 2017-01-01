Понад сто тисяч киян та гостей міста зустріли Новий 2017 рік на Софійській площі - КМДА

Святковий настрій та незабутню атмосферу біля головної ялинки країни створювали виступи Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, зірок української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Окрім того, привітали глядачів шоу-група “Prime”, Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова та скрипаль В’ячеслав Кондрат’єв та гурти “Електронмаш”, “Мorphom”, “ГуляйГород”.

За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно — до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків і інших рятувальних заходів.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі надійшло 7 звернень — 4 особи госпіталізовано.

Нагадаємо, за даними Нацполіції, в Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року.