Более ста тысяч киевлян и гостей города встретили Новый 2017 год на Софийской площади - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год в сердце столицы - на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Праздничное настроение и незабываемую атмосферу возле главной елки страны создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа “Prime”, Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев и группы “Электронмаш”, “Мorphom”, “ГуляйГород”.
По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы “Киевская служба спасения” Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.
По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений — 4 человека госпитализированы.
Напомним, по данным Нацполиции, в Украине не зафиксувано серьезных правонарушений во время празднования Нового года.