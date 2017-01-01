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12 марта, 19:49 • 80398 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 119015 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113350 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110793 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 08:46 • 113886 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120983 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130295 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144654 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Более ста тысяч киевлян и гостей города встретили Новый 2017 год на Софийской площади - КГГА

Более ста тысяч киевлян и гостей города встретили Новый 2017 год на Софийской площади - КГГА

Киев • УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год в сердце столицы - на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Праздничное настроение и незабываемую атмосферу возле главной елки страны создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, поздравили зрителей шоу-группа “Prime”, Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев и группы “Электронмаш”, “Мorphom”, “ГуляйГород”.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы “Киевская служба спасения” Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений — 4 человека госпитализированы.

Напомним, по данным Нацполиции, в Украине не зафиксувано серьезных правонарушений во время празднования Нового года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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