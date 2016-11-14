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Понад дві алкоголю без ліцензії вилучили на Хмельниччині

Понад дві алкоголю без ліцензії вилучили на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 6664 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Хмельницькій області співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу понад дві тисячі літрів алкоголю. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зазначається, що в ході операції “Акциз-2016” було встановлено, що в одному з міст на території складу-магазину підприємець зберігає і продає алкогольні напої без марок акцизного податку. Крім того, продаж відбувався й без відповідної ліцензії.

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“В результаті проведеного огляду було виявлено та вилучено понад дві тисячі літрів алкогольних напоїв, розлитих у пляшки і упаковки бег-ін-бокс, частина з яких була без акцизних марок або обклеєна підробленими марками акцизного податку,” — повідомив С.Білан.

Наразі за даним фактом складено протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 (порушення порядку здійснення господарської діяльності) і ч.1 ст.164-5 (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка) КУпАП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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