Более двух тонн алкоголя без лицензии изъяли в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота более две тысячи литров алкоголя. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что в ходе операции "Акциз-2016" было установлено, что в одном из городов на территории склада-магазина предприниматель хранит и продает алкогольные напитки без марок акцизного налога. Кроме того, продажа происходила без соответствующей лицензии.
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"В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято более двух тысяч литров алкогольных напитков, разлитых в бутылки и упаковки бэг-ин-бокс, часть из которых была без акцизных марок или оклеена поддельными марками акцизного налога", - сообщил С.Билан.
По данному факту составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и ч.1 ст.164-5 (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца) КоАП.